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Ausblick: Mercantile Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Aktien
Mercantile Bank Corp.
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Charts | News | Analysen

Mercantile Bank öffnet am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Mercantile Bank 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 70,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 26,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mercantile Bank 96,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,56 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 278,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 371,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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06.07.17 Mercantile Bank Neutral D.A. Davidson & Co.
21.11.16 Mercantile Bank Market Perform Hovde Group

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