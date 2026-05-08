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Ausblick: Mercari,Inc Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

10.05.26 07:01 Uhr
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Mercari,Inc. Registered Shs
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Mercari,Inc Registered wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 43,75 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 65,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 26,47 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,84 Prozent auf 56,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mercari,Inc Registered noch 49,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 165,55 JPY je Aktie, gegenüber 159,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 217,62 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 192,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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