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Ausblick: Merlin Properties SOCIMI SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Merlin Properties SOCIMI S.A
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Merlin Properties SOCIMI SA wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 152,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 137,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,531 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,40 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 612,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 549,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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