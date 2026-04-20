DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -2,5%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.473 +0,1%Euro1,1780 -0,1%Öl94,62 +0,9%Gold4.790 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Titel, NEL Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Meta Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Financial Group IncShs
84,00 EUR 2,00 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Meta Financial Group gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,14 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 272,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Meta Financial Group einen Umsatz von 281,9 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,61 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,87 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 822,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 836,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Financial Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Meta Financial Group IncShs

DatumMeistgelesen

Analysen zu Meta Financial Group IncShs

DatumRatingAnalyst
23.08.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
26.04.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
27.07.2018Meta Financial Group NeutralB. Riley FBR
31.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
10.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
23.08.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
26.04.2019Meta Financial Group BuyB. Riley FBR
31.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
10.01.2018Meta Financial Group BuyB. Riley FBR, Inc.
08.01.2018Meta Financial Group BuyLake Street
DatumRatingAnalyst
27.07.2018Meta Financial Group NeutralB. Riley FBR
28.07.2017Meta Financial Group Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Financial Group IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen