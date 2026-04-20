Ausblick: Meta Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Meta Financial Group gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,14 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 272,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Meta Financial Group einen Umsatz von 281,9 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,61 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,87 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 822,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 836,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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