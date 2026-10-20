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Ausblick: Meta Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Meta Financial Group IncShs
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Charts | News | Analysen

Meta Financial Group veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 179,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 188,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,93 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 818,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 836,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Meta Financial Group Buy B. Riley FBR
26.04.19 Meta Financial Group Buy B. Riley FBR
27.07.18 Meta Financial Group Neutral B. Riley FBR
31.01.18 Meta Financial Group Buy B. Riley FBR, Inc.
10.01.18 Meta Financial Group Buy B. Riley FBR, Inc.

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