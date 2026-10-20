Ausblick: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Experten vor Bilanz

20.10.26 07:01 Uhr

Meta Platforms (ex Facebook) öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Meta Platforms (ex Facebook) äußert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 34 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,63 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

49 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 63,34 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 23,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 62 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,53 USD, gegenüber 23,49 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 62 Analysten auf durchschnittlich 254,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 200,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net