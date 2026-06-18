Ausblick: Methode Electronics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Methode Electronics äußert sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Methode Electronics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,195 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 238,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,210 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,770 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 959,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,05 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.net
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|Hebel
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|Hebel
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Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
Analysen zu Methode Electronics Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.03.2019
|Methode Electronics Buy
|Craig Hallum
|01.10.2018
|Methode Electronics Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|18.07.2017
|Methode Electronics Outperform
|FBR & Co.
|03.03.2017
|Methode Electronics Outperform
|FBR & Co.
|09.12.2016
|Methode Electronics Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.03.2019
|Methode Electronics Buy
|Craig Hallum
|18.07.2017
|Methode Electronics Outperform
|FBR & Co.
|03.03.2017
|Methode Electronics Outperform
|FBR & Co.
|09.12.2016
|Methode Electronics Outperform
|FBR & Co.
|24.06.2016
|Methode Electronics Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2018
|Methode Electronics Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|16.06.2015
|Methode Electronics Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|30.01.2012
|Methode Electronics neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
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