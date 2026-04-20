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Ausblick: Metro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Metro Inc.
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Metro wird am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,11 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,990 CAD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Metro in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,08 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,91 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,16 CAD je Aktie, gegenüber 4,65 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 22,74 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 22,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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