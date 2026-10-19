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Ausblick: Metropolitan Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Metropolitan Bank Holding Corp Registered Shs
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Metropolitan Bank präsentiert in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Metropolitan Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 97,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 134,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,53 USD, gegenüber 6,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 379,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 527,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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