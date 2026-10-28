Ausblick: Miami International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

28.10.26 07:01 Uhr

Miami International wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Miami International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 61,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 534,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net