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Ausblick: Midway A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Midway Holding AB (A)
21.00 SEK 0.00 SEK 0.0 %
Charts | News | Analysen

Midway A präsentiert am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,630 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 43,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,12 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 335,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,04 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,22 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,34 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,18 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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