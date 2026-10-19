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Ausblick: Midway B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Midway Holding AB (B)
1.70 EUR 0.02 EUR 0.89 %
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Midway B äußert sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Midway B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,630 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,12 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 335,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 16,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Midway B einen Umsatz von 288,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 SEK, gegenüber 1,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,34 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,18 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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