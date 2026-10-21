Ausblick: MilDef Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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MilDef Group Registered äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen, dass MilDef Group Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MilDef Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 713,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 539,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,64 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,98 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,10 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,05 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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