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Ausblick: Milestone Scientific legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Milestone Scientific IncShs
0.31 USD 0.05 USD 18.55 %
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Milestone Scientific äußert sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Milestone Scientific für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,12 Prozent auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Milestone Scientific noch 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,040 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.11.18 Milestone Scientific Buy Maxim Group

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