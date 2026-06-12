Ausblick: MIND Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
MIND Technology lädt am 08.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 43,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 7,7 Millionen USD gegenüber 13,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 38,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MIND Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MIND Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle MIND Technology Aktie News
MIND Technology Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MIND Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.