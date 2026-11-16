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Ausblick: MINISO Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
MINISO Group Holding Limited Registered Shs -A- Unitary Reg S-144A
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MINISO Group A wird am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,561 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,390 HKD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,31 Prozent auf 7,62 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 1,06 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,87 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,26 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net

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