Ausblick: MiNK Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.11.26 07:01 Uhr

MiNK Therapeutics wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,660 USD gegenüber -0,650 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,530 USD aus. Im Vorjahr waren -2,930 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 0,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net