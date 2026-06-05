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Ausblick: Mission Produce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.06.26 07:01 Uhr
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Mission Produce Inc Registered Shs
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Mission Produce wird am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,053 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 32,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 256,3 Millionen USD gegenüber 380,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,653 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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