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Ausblick: MNTN A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
MNTN Incorporation Registered Shs -A-
9.41 USD 0.06 USD 0.64 %
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MNTN A wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,205 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 156,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MNTN A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 87,7 Millionen USD im Vergleich zu 70,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,788 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 352,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 290,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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