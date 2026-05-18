Ausblick: Modine Manufacturing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Modine Manufacturing gibt am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,55 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Modine Manufacturing ein EPS von 0,920 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 920,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 42,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Modine Manufacturing einen Umsatz von 647,2 Millionen USD eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, gegenüber 3,42 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,58 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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