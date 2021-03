Ausblick: Mohawk Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mohawk Group lässt sich am 08.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mohawk Group die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,300 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 51,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 38,9 Millionen USD gegenüber 25,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,434 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,786 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 183,1 Millionen USD, gegenüber 114,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net