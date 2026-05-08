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Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mold-tek Packaging Ltd
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Mold-tek Packaging wird am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,00 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,90 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,03 Prozent auf 2,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Mold-tek Packaging noch 2,03 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,53 INR im Vergleich zu 18,22 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,76 Milliarden INR, gegenüber 7,81 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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