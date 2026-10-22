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Ausblick: Momentum Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Momentum Group AB Registered Shs -B-
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Momentum Group Registered B wird am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 17,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,09 SEK erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 815,3 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 746,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,42 SEK je Aktie, gegenüber 3,78 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,32 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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