DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.359 +0,2%Euro 1,1211 +0,1%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.151 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Money Forward,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Money Forward,Inc. Registered Shs
36.00 EUR -0.60 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen

Money Forward,Inc Registered wird am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -21,460 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Money Forward,Inc Registered nach den Prognosen von 7 Analysten 16,63 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,29 JPY im Vergleich zu 28,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 61,96 Milliarden JPY, gegenüber 50,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Money Forward,Inc. Registered Aktie News

Werbung

Money Forward,Inc. Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Money Forward,Inc. Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.