DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.013 +0,1%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Money Forward,Inc Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Money Forward,Inc. Registered Shs
26.20 EUR 0.20 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Money Forward,Inc Registered wird am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -6,605 JPY. Dies würde einen Gewinn von 66,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Money Forward,Inc Registered -19,530 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Money Forward,Inc Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,60 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Money Forward,Inc Registered 11,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,97 JPY, gegenüber 28,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 59,97 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 50,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Money Forward,Inc. Registered Aktie News

Werbung

Money Forward,Inc. Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Money Forward,Inc. Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.