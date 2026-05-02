DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -4,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.488 -0,9%Euro1,1424 ±-0,0%Öl77,52 -0,8%Gold4.126 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- RWE erhöht Beteiligung an Amprion -- Brenntag hebt Prognose an -- D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben
RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: MoneyHero präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

23.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MoneyHero Limited Registered Shs
1,20 USD 0,04 USD 3,45%
Charts|News|Analysen

MoneyHero wird am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 16,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MoneyHero einen Umsatz von 14,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 89,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 73,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu MoneyHero Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen