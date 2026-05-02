Ausblick: MoneyHero präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MoneyHero wird am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 16,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MoneyHero einen Umsatz von 14,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 89,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 73,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net