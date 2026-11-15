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Ausblick: Montauk Renewables stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Montauk Renewables Inc Registered Shs
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Montauk Renewables veröffentlicht am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,047 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Montauk Renewables ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Montauk Renewables für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 53,9 Millionen USD aus.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,147 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 212,7 Millionen USD, gegenüber 176,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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