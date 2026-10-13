Ausblick: Morgan Stanley verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Morgan Stanley öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
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Morgan Stanley präsentiert in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 19,93 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 36,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,21 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,74 USD, gegenüber 10,21 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 81,74 Milliarden USD im Vergleich zu 119,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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