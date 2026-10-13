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Aktie im Fokus

Ausblick: Morgan Stanley verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Morgan Stanley verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Morgan Stanley öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Morgan Stanley
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Charts | News | Analysen

Morgan Stanley präsentiert in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 19,93 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 36,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,21 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,74 USD, gegenüber 10,21 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 81,74 Milliarden USD im Vergleich zu 119,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.07.24 Morgan Stanley Neutral UBS AG
19.04.23 Morgan Stanley Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.22 Morgan Stanley Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.09.21 Morgan Stanley Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.21 Morgan Stanley kaufen Credit Suisse Group

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