DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,59 -0,5%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 65.935 -0,1%Euro 1,1156 -0,1%Öl 92,1 +0,7%Gold 4.065 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Morrow Bank Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Morrow Bank AB Registered Shs
1.46 EUR -0.01 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen

Morrow Bank Registered wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,365 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,45 Prozent auf 541,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Morrow Bank Registered noch 461,2 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,05 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,93 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Morrow Bank Registered Aktie News

Werbung

Morrow Bank Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Morrow Bank Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.