Ausblick: Motherson Sumi Wiring India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Motherson Sumi Wiring India präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,298 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 INR erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,10 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Motherson Sumi Wiring India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,75 Milliarden INR aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,950 INR, gegenüber 0,910 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 111,37 Milliarden INR im Vergleich zu 93,01 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net