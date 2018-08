Ausblick: Motilal Oswal Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Motilal Oswal Financial Services wird am 21.08.2018 das Zahlenwerk zum am 30.06.2018 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 10,96 INR aus. Im letzten Jahr hatte Motilal Oswal Financial Services einen Gewinn von 7,03 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,86 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 65,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 43,70 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 38,13 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,38 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net