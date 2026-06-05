Ausblick: Motorcar Parts of America legt Quartalsergebnis vor

Motorcar Parts of America wird am 08.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,88 Prozent auf 176,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 753,6 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 757,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net