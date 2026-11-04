Ausblick: Mountain Crest Acquisition informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

04.11.26 07:01 Uhr

Mountain Crest Acquisition präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,000 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent auf 30,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,010 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,130 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 128,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 120,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net