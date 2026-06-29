Ausblick: MSC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
MSC lädt am 01.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 1,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,77 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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|Hebel
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|Hebel
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Analysen zu MSC
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2018
|MSC Industrial Direct Hold
|Gabelli & Co
|12.01.2018
|MSC Industrial Direct Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.10.2017
|MSC Industrial Direct Buy
|Gabelli & Co
|14.07.2017
|MSC Industrial Direct Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.06.2017
|MSC Industrial Direct Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2018
|MSC Industrial Direct Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.10.2017
|MSC Industrial Direct Buy
|Gabelli & Co
|14.07.2017
|MSC Industrial Direct Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.06.2017
|MSC Industrial Direct Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|12.01.2017
|MSC Industrial Direct Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2018
|MSC Industrial Direct Hold
|Gabelli & Co
|08.12.2016
|MSC Industrial Direct Hold
|Gabelli & Co
|09.04.2015
|MSC Industrial Direct Hold
|BB&T Capital Markets
|27.03.2015
|MSC Industrial Direct Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|17.03.2015
|MSC Industrial Direct Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2016
|MSC Industrial Direct Underweight
|Barclays Capital
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