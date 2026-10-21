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Ausblick: MSC präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
MSC
114.70 EUR 1.20 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

MSC wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll MSC 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MSC 978,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD, gegenüber 3,57 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 4,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.03.18 MSC Industrial Direct Hold Gabelli & Co
12.01.18 MSC Industrial Direct Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.10.17 MSC Industrial Direct Buy Gabelli & Co
14.07.17 MSC Industrial Direct Market Perform BMO Capital Markets
12.06.17 MSC Industrial Direct Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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