Ausblick: Multi Commodity Exchange of India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Multi Commodity Exchange of India lädt am 16.01.2018 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2017 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Multi Commodity Exchange of India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,20 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,70 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Multi Commodity Exchange of India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 748,0 Millionen INR im Vergleich zu 816,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,78 INR, während im vorherigen Jahr noch 24,80 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,09 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,62 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net