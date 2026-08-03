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Ausblick: Multiconsult ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Multiconsult ASA
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Multiconsult ASA präsentiert in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,64 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Multiconsult ASA ein EPS von 1,45 NOK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,57 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 5,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Multiconsult ASA einen Umsatz von 1,66 Milliarden NOK eingefahren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,90 NOK, gegenüber 9,22 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,12 Milliarden NOK im Vergleich zu 6,63 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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