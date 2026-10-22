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Ausblick: Munters Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Munters Group
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Munters Group wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass Munters Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Munters Group 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,36 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Munters Group 3,80 Milliarden SEK umsetzen können.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,22 SEK je Aktie, gegenüber 0,580 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 16,83 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 14,71 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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