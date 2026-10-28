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Ausblick: Muyuan Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Muyuan Foods Co Ltd Registered Shs-H- Unitary
4.14 EUR -0.04 EUR -0.96 %
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Muyuan Foods äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,048 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Muyuan Foods einen Gewinn von 0,860 HKD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 32,57 Milliarden HKD aus – eine Minderung von 15,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Muyuan Foods einen Umsatz von 38,60 Milliarden HKD eingefahren.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,461 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,13 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 137,78 Milliarden HKD, gegenüber 156,32 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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