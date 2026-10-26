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Ausblick: Nabors Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Nabors Industries Ltd Registered Shs
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Nabors Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,141 USD. Im Vorjahresquartal waren 16,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 818,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nabors Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 859,2 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,309 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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