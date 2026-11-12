DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.418 -0,3%Euro 1,1077 -0,1%Öl 92,6 -0,2%Gold 3.980 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
NAKANISHI INC
7.35 EUR 0.05 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

NAKANISHI wird am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 18,73 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NAKANISHI ein EPS von 16,00 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,35 Prozent auf 22,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NAKANISHI noch 19,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 82,78 JPY je Aktie, gegenüber -14,350 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 94,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 81,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle NAKANISHI Aktie News

Werbung

NAKANISHI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NAKANISHI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.