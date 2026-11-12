Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.11.26 07:01 Uhr

NAKANISHI wird am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 18,73 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NAKANISHI ein EPS von 16,00 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,35 Prozent auf 22,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NAKANISHI noch 19,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 82,78 JPY je Aktie, gegenüber -14,350 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 94,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 81,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net