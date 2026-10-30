Ausblick: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

30.10.26 07:01 Uhr

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A gibt am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,247 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 54,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 300,0 Millionen CNY gegenüber 308,1 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,594 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,520 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,20 Milliarden CNY waren.

Redaktion Finanzen.net