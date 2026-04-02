Ausblick: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Nanjing Develop Advanced Manufacturing A wird am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,589 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 443,5 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 35,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 326,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,704 CNY, gegenüber 0,440 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,32 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,11 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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