Ausblick: Nano-X Imaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nano-X Imaging präsentiert am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nano-X Imaging für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,223 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 33,00 Prozent auf 4,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,873 USD, gegenüber -0,910 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 13,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net