Nanoform Finland wird am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,4 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 112,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nanoform Finland einen Umsatz von 0,7 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,143 EUR, gegenüber -0,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net