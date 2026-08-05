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Ausblick: Nanoform Finland öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Nanoform Finland Limited Registered Shs
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Nanoform Finland präsentiert am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,040 EUR. Dies würde einen Gewinn von 42,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nanoform Finland -0,070 EUR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Nanoform Finland im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 64,18 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,143 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 5,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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