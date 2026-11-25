Ausblick: Nanologica AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Nanologica AB wird am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,030 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 850,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 27,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,8 Millionen SEK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,570 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 111,5 Millionen SEK, gegenüber 21,1 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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