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Ausblick: Natco Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

28.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Natco Pharma Ltd
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Natco Pharma wird am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 15,76 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 22,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,60 Milliarden INR gegenüber 12,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 37,79 Prozent.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,78 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 105,26 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 40,74 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 44,15 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

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