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Ausblick: National Silicon Industry Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Silicon Industry Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
18.08 CNY 0.33 CNY 1.86 %
Charts | News | Analysen

National Silicon Industry Group A wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,060 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,39 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 47,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 943,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,247 CNY, während im vorherigen Jahr noch -0,540 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,20 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,72 Milliarden CNY waren.

Redaktion Finanzen.net

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