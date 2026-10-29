DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.657 -1,5%Euro 1,1137 -0,1%Öl 114,0 -1,2%Gold 4.035 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: NatWest Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
NatWest Group PLC Registered Shs
7.75 EUR 0.15 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen

NatWest Group wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,192 GBP. Das entspräche einer Verringerung von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 GBP erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 39,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,65 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,73 Milliarden GBP umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,752 GBP, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 18,11 Milliarden GBP geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,28 Milliarden GBP erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle NatWest Group Aktie News

Werbung

NatWest Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NatWest Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.